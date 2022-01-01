Imenik podjetij
Disney Plače

Plače Disney se gibljejo od $50,250 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $477,667 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Disney. Zadnja posodobitev: 9/3/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer I $140K
Software Engineer II $173K
Senior Software Engineer $210K
Lead Software Engineer $309K

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Programski inženir za zagotavljanje kakovosti (QA)

Inženir podatkov

Produkcijski programski inženir

Varnostni programski inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Spletni razvijalec

Vodja izdelkov
P2 $147K
P3 $180K
P4 $251K
P5 $397K
P6 $409K
P7 $478K
Oblikovalec izdelkov
L1 $153K
L2 $133K
L3 $162K
L4 $160K

UX oblikovalec

Vodja programskega inženiringa
M2 $371K
M3 $322K
M5 $358K
Finančni analitik
Median $109K
Podatkovni znanstvenik
Data Scientist $143K
Senior Data Scientist $203K
Podatkovni analitik
Median $120K
Vodja tehniškega programa
Median $180K
Vodja projekta
Associate Project Manager $95.8K
Project Manager $110K
Senior Project Manager $159K
Poslovni analitik
Business Analyst $91.4K
Senior Business Analyst $151K
Analitik kibernetske varnosti
Median $158K
Prodaja
Median $99.5K

Vodja računa

Vodja podatkovne znanosti
Median $400K
Vodja programa
Median $180K
Vodja oblikovanja izdelkov
Median $328K
Arhitekt rešitev
Median $416K

Arhitekt podatkov

Cloud Security Architect

UX raziskovalec
Median $158K
Služba za stranke
Median $60K
Človeški viri
Median $140K
Računovodja
Median $85K

Tehnični računovodja

Poslovni razvoj
Median $165K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $178K
Trženjske operacije
Median $150K
Kadrovik
Median $115K
Administrativni asistent
$50.3K
Poslovne operacije
$296K
Vodja poslovnih operacij
$53.6K
Inženir krmiljenja
$93.5K
Korporativni razvoj
$226K
Grafični oblikovalec
$90.5K
Strojni inženir
$85.6K
Pravni oddelek
Median $266K
Svetovalni upravni strokovnjak
$86.2K
Trženje
$209K

Vodja trženja izdelkov

Celotne nagrade
$148K
Tveganostni kapitalist
$95.9K

Analitik

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Disney so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)

33%

LETO 1

33%

LETO 2

34%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Disney so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (16.50% polletno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (16.50% polletno)

  • 34% se pridobi v 3rd-LETO (17.00% polletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Disney so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Disney je Vodja izdelkov at the P7 level z letnim skupnim plačilom $477,667. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Disney je $158,000.

