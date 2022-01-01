Disney Plače

Plače Disney se gibljejo od $50,250 skupnega letnega nadomestila za Administrativni asistent na spodnjem koncu do $477,667 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Disney. Zadnja posodobitev: 9/3/2025
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
33%
LETO 1
33%
LETO 2
34%
LETO 3
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Disney so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
