  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater London Area

Direct Line Group Programski inženir Plače v Greater London Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater London Area pri Direct Line Group znaša skupaj £55K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Direct Line Group. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Direct Line Group
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£55K
Raven
L3
Osnovna plača
£51.4K
Stock (/yr)
£514.2
Bonus
£3.1K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Direct Line Group?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Direct Line Group in Greater London Area znaša letno skupno plačilo £72,857. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Direct Line Group za vlogo Programski inženir in Greater London Area je £52,891.

