Direct Line Group
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Direct Line Group Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in United Kingdom pri Direct Line Group znaša skupaj £52.8K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Direct Line Group. Nazadnje posodobljeno: 9/24/2025

Mediani paket
company icon
Direct Line Group
DevOps Engineer
London, EN, United Kingdom
Skupaj na leto
£52.8K
Raven
B3
Osnovna plača
£52.8K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
2 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Direct Line Group?

£121K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Oglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Direct Line Group in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £72,761. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Direct Line Group for the Programski inženir role in United Kingdom is £52,821.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Direct Line Group

