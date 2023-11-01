Imenik podjetij
Digital Ops-Tech Centre
Digital Ops-Tech Centre Plače

Mediana plače Digital Ops-Tech Centre je $72,954 za Programski inženir . Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Digital Ops-Tech Centre. Zadnja posodobitev: 11/23/2025

Programski inženir
$73K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Digital Ops-Tech Centre je Programski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $72,954. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Digital Ops-Tech Centre je $72,954.

