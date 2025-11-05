Imenik podjetij
Dexterity
Dexterity Programski inženir Plače v San Francisco Bay Area

Mediana Programski inženir nadomestila in San Francisco Bay Area pri Dexterity znaša skupaj $140K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dexterity. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Dexterity
Robotics Engineer 2
Redwood City, CA
Skupaj na leto
$140K
Raven
2
Osnovna plača
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Dexterity?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Dexterity so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Dexterity in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $220,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dexterity za vlogo Programski inženir in San Francisco Bay Area je $126,800.

