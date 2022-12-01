Imenik podjetij
Dexterity
Dexterity Plače

Plače Dexterity se gibljejo od $140,000 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $155,775 za Strojni inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Dexterity. Zadnja posodobitev: 10/11/2025

$160K

Programski inženir
Median $140K
Strojni inženir
$156K
Trženje
$141K

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Dexterity so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Dexterity je Strojni inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $155,775. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dexterity je $140,700.

