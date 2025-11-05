Programski inženir nadomestilo in Hungary pri Deutsche Telekom se giblje od HUF 12.91M na year za Software Engineer do HUF 19.6M na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Hungary znaša skupaj HUF 12.41M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Deutsche Telekom. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
