Deutsche Telekom
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Hungary

Deutsche Telekom Programski inženir Plače v Hungary

Programski inženir nadomestilo in Hungary pri Deutsche Telekom se giblje od HUF 12.91M na year za Software Engineer do HUF 19.6M na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Hungary znaša skupaj HUF 12.41M.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
(Začetna stopnja)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri Deutsche Telekom?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Deutsche Telekom in Hungary znaša letno skupno plačilo HUF 22,534,265. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Deutsche Telekom za vlogo Programski inženir in Hungary je HUF 12,796,125.

