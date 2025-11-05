Programski inženir nadomestilo in Germany pri Deutsche Telekom se giblje od €41.1K na year za Junior Software Engineer do €131K na year za Principal Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Germany znaša skupaj €66.5K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Deutsche Telekom. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
