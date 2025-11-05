Imenik podjetij
Deutsche Bahn Programski inženir Plače v Greater Rhine-Main Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Rhine-Main Area pri Deutsche Bahn znaša skupaj €65.1K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Deutsche Bahn. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Deutsche Bahn
Devops Engineer
hidden
Skupaj na leto
€65.1K
Raven
L2
Osnovna plača
€64.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
11+ Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Deutsche Bahn in Greater Rhine-Main Area znaša letno skupno plačilo €106,746. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Deutsche Bahn za vlogo Programski inženir in Greater Rhine-Main Area je €60,513.

