Povprečno UX raziskovalec skupno nadomestilo in United States pri Descript se giblje od $167K do $233K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Descript. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$180K - $210K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$167K$180K$210K$233K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za UX raziskovalec pri Descript in United States znaša letno skupno plačilo $233,240. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Descript za vlogo UX raziskovalec in United States je $166,600.

Drugi viri

