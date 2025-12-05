Imenik podjetij
Deque Systems
Deque Systems Informacijski tehnolog (IT) Plače

Povprečno Informacijski tehnolog (IT) skupno nadomestilo pri Deque Systems se giblje od $120K do $164K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Deque Systems. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$130K - $154K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$120K$130K$154K$164K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Deque Systems?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri Deque Systems znaša letno skupno plačilo $164,450. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Deque Systems za vlogo Informacijski tehnolog (IT) je $120,120.

Drugi viri

