Povprečno Vodja oblikovanja produktov skupno nadomestilo in United States pri DEPT se giblje od $150K do $208K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete DEPT. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$160K - $189K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$150K$160K$189K$208K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri DEPT?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja oblikovanja produktov pri DEPT in United States znaša letno skupno plačilo $208,260. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri DEPT za vlogo Vodja oblikovanja produktov in United States je $149,520.

