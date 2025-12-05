Imenik podjetij
Depop
Depop Oblikovalec produktov Plače

Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in United Kingdom pri Depop se giblje od £51.5K do £73.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Depop. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$78.5K - $89.4K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
$69.3K$78.5K$89.4K$98.6K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Depop?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Depop in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £73,252. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Depop za vlogo Oblikovalec produktov in United Kingdom je £51,525.

Drugi viri

