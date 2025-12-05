Imenik podjetij
Depop
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Kadrovske operacije

  • Vse plače Kadrovske operacije

Depop Kadrovske operacije Plače

Povprečno Kadrovske operacije skupno nadomestilo pri Depop se giblje od £71.7K do £100K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Depop. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$105K - $127K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
$96.5K$105K$127K$135K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Kadrovske operacije prijavs pri Depop za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Depop?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Kadrovske operacije ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovske operacije pri Depop znaša letno skupno plačilo £100,240. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Depop za vlogo Kadrovske operacije je £71,723.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Depop

Povezana podjetja

  • Jane
  • Tradesy
  • Daily Harvest
  • FASHIONPHILE
  • Freshly
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/depop/salaries/people-ops.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.