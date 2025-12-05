Imenik podjetij
DePaul University
DePaul University Strojni inženir Plače

Povprečno Strojni inženir skupno nadomestilo in United States pri DePaul University se giblje od $95.2K do $130K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete DePaul University. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$102K - $123K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$95.2K$102K$123K$130K
Običajen razpon
Možen razpon

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri DePaul University in United States znaša letno skupno plačilo $129,920. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri DePaul University za vlogo Strojni inženir in United States je $95,200.

