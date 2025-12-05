Imenik podjetij
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in United States pri Department of Veterans Affairs znaša skupaj $103K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Department of Veterans Affairs. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Mediani paket
company icon
Department of Veterans Affairs
Data Engineer
Los Angeles, CA
Skupaj na leto
$103K
Raven
GS12
Osnovna plača
$103K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Department of Veterans Affairs?
Najnovejše prijave plač
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Department of Veterans Affairs in United States znaša letno skupno plačilo $126,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Department of Veterans Affairs za vlogo Programski inženir in United States je $102,500.

