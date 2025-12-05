Imenik podjetij
Department of Veterans Affairs
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
Povprečno Kadrovske operacije skupno nadomestilo pri Department of Veterans Affairs se giblje od $151K do $206K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Department of Veterans Affairs. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$162K - $196K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$151K$162K$196K$206K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Department of Veterans Affairs?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovske operacije pri Department of Veterans Affairs znaša letno skupno plačilo $206,480. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Department of Veterans Affairs za vlogo Kadrovske operacije je $151,300.

Drugi viri

