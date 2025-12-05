Imenik podjetij
Dentsu
Dentsu Vodja tehničnih programov Plače

Povprečno Vodja tehničnih programov skupno nadomestilo in United States pri Dentsu se giblje od $102K do $145K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dentsu. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$115K - $131K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$102K$115K$131K$145K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Dentsu?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri Dentsu in United States znaša letno skupno plačilo $144,550. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dentsu za vlogo Vodja tehničnih programov in United States je $101,675.

Drugi viri

