Programski inženir nadomestilo in India pri Dentsu se giblje od ₹735K na year za L1 do ₹647K na year za L2. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹843K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dentsu. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
$8.4K
$8.1K
$0
$241
L2
$7.4K
$7.4K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
