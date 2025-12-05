Imenik podjetij
Dentsu
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Oblikovalec produktov

  • Vse plače Oblikovalec produktov

Dentsu Oblikovalec produktov Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dentsu. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$28K - $31.9K
Spain
Običajen razpon
Možen razpon
$24.4K$28K$31.9K$35.6K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 1 več Oblikovalec produktov prijav pri Dentsu za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Dentsu?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Oblikovalec produktov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Dentsu in Spain znaša letno skupno plačilo €30,800. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dentsu za vlogo Oblikovalec produktov in Spain je €21,142.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Dentsu

Povezana podjetja

  • EQ
  • Annalect
  • Barclays
  • Raymond James
  • Micro Focus
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentsu/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.