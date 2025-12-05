Imenik podjetij
Dentsu
Povprečno Poslovni razvoj skupno nadomestilo in Russia pri Dentsu se giblje od RUB 3.51M do RUB 4.92M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dentsu. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$49.6K - $57.7K
Russia
Običajen razpon
Možen razpon
$45.9K$49.6K$57.7K$64.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Dentsu?

Najbolje plačan paket za Poslovni razvoj pri Dentsu in Russia znaša letno skupno plačilo RUB 4,920,539. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dentsu za vlogo Poslovni razvoj in Russia je RUB 3,514,671.

