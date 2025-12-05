Imenik podjetij
Dentons
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Pravno

  • Vse plače Pravno

Dentons Pravno Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dentons. Nazadnje posodobljeno: 12/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$128K - $154K
Singapore
Običajen razpon
Možen razpon
$119K$128K$154K$163K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 1 več Pravno prijav pri Dentons za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Dentons?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Pravno ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Pravno pri Dentons in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 210,054. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dentons za vlogo Pravno in Singapore je SGD 153,919.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Dentons

Povezana podjetja

  • Dropbox
  • Uber
  • Airbnb
  • Netflix
  • Apple
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentons/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.