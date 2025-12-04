Imenik podjetij
Denodo
Denodo Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in India pri Denodo se giblje od ₹739K do ₹1.05M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Denodo. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$9.5K - $10.8K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$8.4K$9.5K$10.8K$12K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Denodo?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Denodo in India znaša letno skupno plačilo ₹1,050,254. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Denodo za vlogo Programski inženir in India je ₹738,738.

