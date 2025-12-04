Imenik podjetij
DeNA
  Plače
  Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

DeNA Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Japan pri DeNA znaša skupaj ¥8.9M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete DeNA. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Mediani paket
company icon
DeNA
AI Engineer
Tokyo, TY, Japan
Skupaj na leto
$59.8K
Raven
P3
Osnovna plača
$55.1K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4.6K
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri DeNA?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri DeNA in Japan znaša letno skupno plačilo ¥15,584,512. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri DeNA za vlogo Programski inženir in Japan je ¥8,210,026.

