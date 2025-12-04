Imenik podjetij
Povprečno Analitik kibernetske varnosti skupno nadomestilo pri DeNA se giblje od ¥4.23M do ¥5.91M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete DeNA. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$30.8K - $37.3K
Japan
Običajen razpon
Možen razpon
$28.4K$30.8K$37.3K$39.7K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Analitik kibernetske varnosti pri DeNA znaša letno skupno plačilo ¥5,908,532. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri DeNA za vlogo Analitik kibernetske varnosti je ¥4,227,657.

