DeNA
DeNA Podatkovni znanstvenik Plače

Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in Japan pri DeNA se giblje od ¥8.69M do ¥11.86M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete DeNA. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$62.5K - $75.5K
Japan
Običajen razpon
Možen razpon
$58.3K$62.5K$75.5K$79.6K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri DeNA?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri DeNA in Japan znaša letno skupno plačilo ¥11,857,795. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri DeNA za vlogo Podatkovni znanstvenik in Japan je ¥8,688,901.

