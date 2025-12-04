Imenik podjetij
Democratic National Committee
Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in United States pri Democratic National Committee se giblje od $74.7K do $106K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Democratic National Committee. Nazadnje posodobljeno: 12/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$84.6K - $96.3K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Democratic National Committee?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Democratic National Committee in United States znaša letno skupno plačilo $106,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Democratic National Committee za vlogo Podatkovni analitik in United States je $74,700.

