Delphia
Delphia Oblikovalec produktov Plače

Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in Canada pri Delphia se giblje od CA$190K do CA$270K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Delphia. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$158K - $185K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$138K$158K$185K$197K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Delphia?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Delphia in Canada znaša letno skupno plačilo CA$270,467. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Delphia za vlogo Oblikovalec produktov in Canada je CA$189,558.

Drugi viri

