Deloitte
  • Plače
  • Programski inženir

  • Backend programski inženir

  • India

Deloitte Backend programski inženir Plače v India

Backend programski inženir nadomestilo in India pri Deloitte se giblje od ₹853K na year za L1 do ₹1.47M na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹1.81M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Deloitte. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025

Povprečna Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L1
Analyst(Začetna stopnja)
₹853K
₹825K
₹0
₹27.6K
L2
Consultant
₹1.73M
₹1.66M
₹0
₹71.3K
L3
Senior Consultant
₹2.5M
₹2.4M
₹0
₹99.1K
L4
₹1.47M
₹1.44M
₹0
₹30K
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Deloitte so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Deloitte in India znaša letno skupno plačilo ₹2,498,396. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Deloitte za vlogo Backend programski inženir in India je ₹1,806,647.

