UX oblikovalec nadomestilo in United States pri Deloitte se giblje od $85.6K na year za L1 do $230K na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $115K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Deloitte. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L1
$85.6K
$85.4K
$0
$208
L2
$108K
$107K
$0
$1.5K
L3
$166K
$147K
$0
$19K
L4
$134K
$118K
$0
$15.9K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Deloitte so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)