Tax Accountant nadomestilo in United States pri Deloitte se giblje od $79.9K na year za L1 do $125K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $87.4K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Deloitte. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L1
$79.9K
$79.3K
$0
$590
L2
$84.5K
$83.9K
$0
$636
L3
$113K
$112K
$0
$1.7K
L4
$136K
$132K
$0
$3.8K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Deloitte so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)