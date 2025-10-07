Auditor nadomestilo in Canada pri Deloitte se giblje od CA$66K na year za L1 do CA$80.4K na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$63.2K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Deloitte. Nazadnje posodobljeno: 10/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice ()
Bonus
L1
CA$66K
CA$64.8K
CA$0
CA$1.1K
L2
CA$74.6K
CA$73.9K
CA$0
CA$704.5
L3
CA$80.4K
CA$80K
CA$0
CA$422.7
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Deloitte so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)