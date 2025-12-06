Imenik podjetij
Povprečno Tehnični pisec skupno nadomestilo in India pri Dell Technologies se giblje od ₹1.5M do ₹2.06M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dell Technologies. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$18.6K - $22K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$17.1K$18.6K$22K$23.4K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Dell Technologies so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)



Najbolje plačan paket za Tehnični pisec pri Dell Technologies in India znaša letno skupno plačilo ₹2,060,318. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dell Technologies za vlogo Tehnični pisec in India je ₹1,504,928.

