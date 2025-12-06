Imenik podjetij
Dell Technologies
Programski inženir nadomestilo in United States pri Dell Technologies se giblje od $114K na year za L5 do $360K na year za L11. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $155K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dell Technologies. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
L5(Začetna stopnja)
$114K
$110K
$990
$3.2K
Software Engineer II
L6
$135K
$129K
$2.3K
$4K
Senior Engineer
L7
$161K
$152K
$3.7K
$5.9K
Principal Engineer
L8
$193K
$178K
$3.7K
$10.4K
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Dell Technologies so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Mrežni inženir

QA programski inženir

Podatkovni inženir

Produkcijski programski inženir

Sistemski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Dell Technologies in United States znaša letno skupno plačilo $386,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dell Technologies za vlogo Programski inženir in United States je $151,500.

