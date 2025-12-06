Vodja produktov nadomestilo in United States pri Dell Technologies se giblje od $117K na year za I7 do $645K na year za E1. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $230K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dell Technologies. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Dell Technologies so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)
