Povprečno Vodja oblikovanja produktov skupno nadomestilo in China pri Dell Technologies se giblje od CN¥869K do CN¥1.24M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dell Technologies. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$140K - $163K
China
Običajen razpon
Možen razpon
$122K$140K$163K$174K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Dell Technologies so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)



Najbolje plačan paket za Vodja oblikovanja produktov pri Dell Technologies in China znaša letno skupno plačilo CN¥1,239,548. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dell Technologies za vlogo Vodja oblikovanja produktov in China je CN¥868,743.

Drugi viri

