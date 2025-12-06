Dell Technologies Vodstveni svetovalec Plače

Vodstveni svetovalec nadomestilo in Ireland pri Dell Technologies znaša €118K na year za L9. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dell Technologies. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo $110K - $129K Ireland Običajen razpon Možen razpon $102K $110K $129K $142K Običajen razpon Možen razpon

Povprečna Nadomestilo po Stopnja

Razpored pridobivanja Glavna 33.3 % LETO 1 33.3 % LETO 2 33.3 % LETO 3 Vrsta delnic RSU Pri Dell Technologies so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja: 33.3 % se pridobi v 1st - LETO ( 33.30 % letno )

33.3 % se pridobi v 2nd - LETO ( 33.30 % letno )

33.3 % se pridobi v 3rd - LETO ( 33.30 % letno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Dell Technologies ?

