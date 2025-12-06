Človeški viri nadomestilo in India pri Dell Technologies znaša ₹8.3M na year za L7. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹8.88M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dell Technologies. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$94.5K
$91.5K
$0
$3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Dell Technologies so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)
