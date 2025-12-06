Imenik podjetij
Dell Technologies
Dell Technologies Administrativni pomočnik Plače

Povprečno Administrativni pomočnik skupno nadomestilo in United States pri Dell Technologies se giblje od $33.2K do $47.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dell Technologies. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$37.6K - $42.8K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$33.2K$37.6K$42.8K$47.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Dell Technologies so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Administrativni pomočnik pri Dell Technologies in United States znaša letno skupno plačilo $47,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Dell Technologies za vlogo Administrativni pomočnik in United States je $33,200.

Drugi viri

