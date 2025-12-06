Računovodja nadomestilo in United States pri Dell Technologies znaša $112K na year za L7. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Dell Technologies. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$112K
$104K
$0
$8.3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Dell Technologies so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)
