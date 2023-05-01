Adresár Spoločností
Dejero
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Dejero Platy

Platový rozsah Dejero sa pohybuje od $80,249 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $106,300 pre Technical Account Manager na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Dejero. Naposledy aktualizované: 8/9/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Vodja projekta
$88.8K
Razvijalec programske opreme
$80.2K
Technical Account Manager
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Највише плаћена улога пријављена у Dejero је Technical Account Manager at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $106,300. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Dejero је $88,819.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Dejero

Súvisiace spoločnosti

  • LinkedIn
  • Lyft
  • Roblox
  • PayPal
  • Intuit
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje