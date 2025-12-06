Imenik podjetij
DeHaat
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Oblikovalec produktov

  • Vse plače Oblikovalec produktov

DeHaat Oblikovalec produktov Plače

Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in India pri DeHaat se giblje od ₹3.02M do ₹4.29M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete DeHaat. Nazadnje posodobljeno: 12/6/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$39.1K - $46.3K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$34.4K$39.1K$46.3K$48.8K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Oblikovalec produktov prijavs pri DeHaat za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri DeHaat?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Oblikovalec produktov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri DeHaat in India znaša letno skupno plačilo ₹4,291,580. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri DeHaat za vlogo Oblikovalec produktov in India je ₹3,022,765.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za DeHaat

Povezana podjetja

  • Uber
  • SoFi
  • Apple
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dehaat/salaries/product-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.