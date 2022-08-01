Adresár Spoločností
Datacom
Datacom Platy

Platový rozsah Datacom sa pohybuje od $39,640 v celkovej kompenzácii ročne pre Analitik kibernetske varnosti na spodnom konci do $195,975 pre Arhitekt rešitev na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Datacom. Naposledy aktualizované: 8/13/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $51K
Poslovni analitik
$99K
Služba za stranke
$50.3K

Informacijski tehnolog (IT)
$95.3K
Vodja projekta
$84.2K
Analitik kibernetske varnosti
$39.6K
Arhitekt rešitev
$196K
Tehnični vodja programa
$159K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Datacom je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $195,975. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Datacom je $89,777.

