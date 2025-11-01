Imenik podjetij
Databricks
  • Plače
  • Arhitekt rešitev

  • Vse plače Arhitekt rešitev

Databricks Arhitekt rešitev Plače

Arhitekt rešitev nadomestilo in United States pri Databricks se giblje od $218K na year za L3 do $474K na year za L7. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $312K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Databricks. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
Solution Architect
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
Senior Solution Architect
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
Staff Solution Architect
$358K
$196K
$115K
$47.6K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Databricks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Podatkovni arhitekt

Oblačni arhitekt

Arhitekt oblačne varnosti

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Databricks in United States znaša letno skupno plačilo $474,055. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Databricks za vlogo Arhitekt rešitev in United States je $312,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Databricks

