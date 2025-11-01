Vodja programskega inženirstva nadomestilo in United States pri Databricks se giblje od $441K na year za M2 do $1.2M na year za M5. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $1.13M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Databricks. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
M2
$441K
$231K
$170K
$40.5K
M3
$945K
$239K
$671K
$35.4K
M4
$1.15M
$247K
$867K
$37.1K
M5
$1.2M
$301K
$865K
$31K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Databricks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)