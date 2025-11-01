Programski inženir nadomestilo in United States pri Databricks se giblje od $254K na year za L3 do $1.26M na year za L7. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $252K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Databricks. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
$254K
$145K
$88.3K
$21.1K
L4
$413K
$177K
$217K
$18.9K
L5
$635K
$207K
$406K
$22.4K
L6
$825K
$237K
$553K
$35.3K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Databricks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
