Databricks
Databricks Vodja programov Plače

Vodja programov nadomestilo in United States pri Databricks se giblje od $171K na year za L5 do $260K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $255K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Databricks. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Program Manager
$171K
$156K
$15K
$0
L6
Staff Program Manager
$260K
$205K
$45K
$10K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Databricks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programov pri Databricks in United States znaša letno skupno plačilo $631,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Databricks za vlogo Vodja programov in United States je $255,000.

