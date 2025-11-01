Imenik podjetij
Povprečno Vodja partnerjev skupno nadomestilo in United States pri Databricks se giblje od $85.9K do $122K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Databricks. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$97.5K - $116K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$85.9K$97.5K$116K$122K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Databricks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja partnerjev pri Databricks in United States znaša letno skupno plačilo $121,900. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Databricks za vlogo Vodja partnerjev in United States je $85,860.

