Databricks
Databricks Podatkovni analitik Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Databricks. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$184K - $213K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$162K$184K$213K$235K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Databricks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Databricks in United States znaša letno skupno plačilo $235,025. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Databricks za vlogo Podatkovni analitik in United States je $161,950.

Drugi viri