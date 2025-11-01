Imenik podjetij
Databricks
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Služba za stranke

  • Vse plače Služba za stranke

Databricks Služba za stranke Plače

Mediana Služba za stranke nadomestila in India pri Databricks znaša skupaj ₹3.62M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Databricks. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Mediani paket
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹3.62M
Raven
L5
Osnovna plača
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
11 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Databricks so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Služba za stranke ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Služba za stranke pri Databricks in India znaša letno skupno plačilo ₹3,618,448. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Databricks za vlogo Služba za stranke in India je ₹3,615,580.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Databricks

Povezana podjetja

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri